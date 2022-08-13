Merve Boluğur’un suskunluğu dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde eski eşi Murat Dalkılıç'a tepki gösteren Merve Boluğur, Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Merve Boluğur'un suskun ve keyifsiz hali dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:53Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 14:12
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Popçu Murat Dalkılıç ile ünlü oyuncu Merve Boluğur 24 Ağustos 2015'te nikah masasına oturmuş, ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı almıştı.
Boşanma sonrasında Merve Boluğur'un psikolojik olarak zor günler geçirdiği ve bu nedenle de ekranlardan uzaklaştığı iddia edildiği de sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
"Murat'tan sonra kendini toparlayamadı" ve "Bu kız delirdi" şeklinde yorumlar yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları da Murat Dalkılıç'ı eleştirdi. Murat Dalkılıç da sosyal medyadan sessizliğini bozdu.
Dalkılıç, "Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz?" diyerek tepki göstermişti.
Merve Boluğur ise, "Geçmişimle ilgili hiç konuşmadım çünkü benim için bitmiştir. Susmamın nedeni de saygımdandı hep. Fakat kimse de beni defalarca ağzına sakız etmeyecek. Topluca son kez yazıyorum. Bir daha bana böyle gelmeyin. Ne Magazin ne ex. Son kez söylüyorum; benim bir duruşum, imajım var. Kalkıp kokuşmuş bitmiş gitmiş şeyin primini yapmak ne ya?" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.