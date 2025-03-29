Mesut Özil'den alkışlanacak hareket! İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil yardım kampanyalarına verdiği desteklerin yanı sıra alkışlanacak bir hareket daha yaptı. Ünlü futbolcu Mesut Özil, bu kez AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'İstanbul'da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtma' etkinliğine katılarak araçlardaki vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 29 Mart 2025 12:51 Son Güncelleme : 29 Mart 2025 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





