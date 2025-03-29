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Haberler Galeri Mesut Özil'den alkışlanacak hareket! İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı

Mesut Özil'den alkışlanacak hareket! İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil yardım kampanyalarına verdiği desteklerin yanı sıra alkışlanacak bir hareket daha yaptı. Ünlü futbolcu Mesut Özil, bu kez AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'İstanbul'da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtma' etkinliğine katılarak araçlardaki vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

HABER MERKEZİ

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Mesut Özil’den alkışlanacak hareket! İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı

Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yardım kampanyalarına verdiği desteklerle sık sık adından söz ettirmişti.

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Mesut Özil’den alkışlanacak hareket! İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı

AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, bu kez AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği İstanbul'da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik etkinliğine katıldı.

Mesut Özil’den alkışlanacak hareket! İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı

Üyesi Özil, önceki akşam Beşiktaş'ta trafikte iftariyelik dağıttı.

Mesut Özil’den alkışlanacak hareket! İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı

İftar sonrası ise kahve içmek için Espressolab'e giden Özil, "10 numara kahve. Sahada da gönüllerde de kazanmaya devam" dedi.