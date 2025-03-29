Mesut Özil'den alkışlanacak hareket! İftara yetişmeye çalışan vatandaşlara iftariyelik dağıttı
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil yardım kampanyalarına verdiği desteklerin yanı sıra alkışlanacak bir hareket daha yaptı. Ünlü futbolcu Mesut Özil, bu kez AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 'İstanbul'da trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıtma' etkinliğine katılarak araçlardaki vatandaşlara iftariyelik dağıttı.
HABER MERKEZİ
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Amine Gülşe ile mutlu bir evlilik sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, yardım kampanyalarına verdiği desteklerle sık sık adından söz ettirmişti.