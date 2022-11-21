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Haberler Galeri Minibüs kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak

Minibüs kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, seyir halindeki TIR'a çarptı. Adeta can pazarı yaşanan kazada; Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Vefat eden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Ünlü oyuncu Serap Gülmez'in eski eşi olan Tolga Güleryüz'ün cenazesi İzmir'de, Özgür Karataş'ın cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Burak Topçu'nun İstanbul'da toğrağa verileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 15:40
Minibüs kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak

Edinilen bilgiye göre, "Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

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Minibüs kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

Minibüs kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak

Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemenin ardından minibüsten çıkartılan cenazeler cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü.

Minibüs kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kazada yaralanan oyuncuların son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı:

"Dün gece Amasya Merzifon'da tiyatro sanatçılarını taşıyan bir minibüsün bir TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Kazada hayatını kaybeden sanatçılarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."

Minibüs kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak

CENAZELER TESLİM EDİLDİ, MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Amasya'nın Merzifon ilçesinde TIR'a arkadan çarpan tiyatro ekibini taşıyan minibüste hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi.

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