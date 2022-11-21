Minibüs kazasında hayatını kaybeden Tolga Güleryüz İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs, seyir halindeki TIR'a çarptı. Adeta can pazarı yaşanan kazada; Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Uğur Şalvarcıoğlu ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Vefat eden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Ünlü oyuncu Serap Gülmez'in eski eşi olan Tolga Güleryüz'ün cenazesi İzmir'de, Özgür Karataş'ın cenazesi, Samsun'un İlkadım ilçesinde, Burak Topçu'nun İstanbul'da toğrağa verileceği öğrenildi.