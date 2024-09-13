Miss Turkey 2024 Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen, eleştirileri kaldıramadı
Geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı düzenlenen Miss Turkey 2024 Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen, yapılan yorumlara dayanamadı. Sosyal medyada olumsuz eleştiriler alan İdil Bilgen, Instagram yorumlarını kapattı.
Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:11Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 15:16
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Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi oldu.
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi beraberinde getirdi. Birçok kişi, sosyal medya hesabından İdil Bilgen'in Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olacak kadar güzel olmadığını belirtti. Eleştiriler, öyle bir hal aldı ki İdil Bilgen'in linç edilmesine kadar dayandı.
Hatta bazı kişiler öylesine ileri gitti ki İdil Bilgen'in, Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızı olmasından dolayı torpilli olduğunu bile dile getirdi.
Bunun üzerine Miss Turkey'in resmi internet sayfasından güzellikle ilgili bir tanım paylaşıldı.
Sosyal medyanın gündemi, gün boyu İdil Bilgen olurken yeni güzellik kraliçesi, sosyal medya hasabındaki yorumları kapattı.
Bu arada İdil Bilgen'in sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 24 saat içinde yüzde yüz artarak yaklaşık 7 bine ulaştı.
İdil Bilgen'ın yarışma sonrası "Bu yarışmaya katılırken 1. olmayı çok istiyordum, ama olabilir miydi bilmiyordum, Aslında şansımı denedim. Fakat şu an ülkemi temsil edebilmenin gururu beni çok heyecanlandırıyor. Ailemin ismiyle özellikle bu ünvanı kazanabilmek..." sözleri yeniden gündeme oturdu.
Eleştiriler büyürken ünlü isimler ise Bilgen'e gelen eleştirilere karşı çıkmış ve Nebahat Çehre, Çağla Şikel gibi isimler birinciye destek vermişti.
Demet Akalın ise yarışmanın birincisi İdil Bilgen'in aldığı eleştirilerden sonra "Belki geri vermek ister tacı, bari halk oylaması olsaydı. Yorumlara kapamış kendini. Çok istiyormuş 1. olmak, aşkım sen istiyorsun da, yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil." dedi.