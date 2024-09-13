Miss Turkey 2024 Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen, eleştirileri kaldıramadı

Eleştiriler büyürken ünlü isimler ise Bilgen'e gelen eleştirilere karşı çıkmış ve Nebahat Çehre, Çağla Şikel gibi isimler birinciye destek vermişti.

Demet Akalın ise yarışmanın birincisi İdil Bilgen'in aldığı eleştirilerden sonra "Belki geri vermek ister tacı, bari halk oylaması olsaydı. Yorumlara kapamış kendini. Çok istiyormuş 1. olmak, aşkım sen istiyorsun da, yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil." dedi.