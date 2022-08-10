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Haberler Galeri Muazzez Ersoy'a dudak uçuklatan hediye

Muazzez Ersoy'a dudak uçuklatan hediye

Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Muazzez Ersoy, Bodrum'da deniz kenarı bir restoranda ailesi ve yakın arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı. Muazzez Ersoy'un servet değerindeki doğum günü hediyesi ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:07 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:43
Muazzez Ersoy’a dudak uçuklatan hediye

Bodrum'da gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Muazzez Ersoy, kimseyi kırmadan, şarkılara meslektaşı Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.

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Muazzez Ersoy’a dudak uçuklatan hediye

TAMAMI PIRLANTALARLA KAPLI SAAT!

Muazzez Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saati dikkat çekerken, ısrarlara rağmen sanatçı saatin kimin hediyesi olduğunu söylemedi.

Muazzez Ersoy’a dudak uçuklatan hediye

Posta'nın haberine göre; Özel yapım saatin değerinin 180 bin Euro olduğu öğrenildi.

Muazzez Ersoy’a dudak uçuklatan hediye

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz günlerde verdiği bir konserde yaptığı açıklamayla sevenlerini güldürmüştü. İşte o açıklama...

Muazzez Ersoy’a dudak uçuklatan hediye

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