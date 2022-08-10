Muazzez Ersoy’a dudak uçuklatan hediye

Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Muazzez Ersoy, Bodrum'da deniz kenarı bir restoranda ailesi ve yakın arkadaşlarıyla yeni yaşını kutladı. Muazzez Ersoy'un servet değerindeki doğum günü hediyesi ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:07Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 16:43
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Bodrum'da gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Muazzez Ersoy, kimseyi kırmadan, şarkılara meslektaşı Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti.