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Müjde Ar Bodrum'u terk etti: Yaşanılır olmaktan çıktı

Geçtiğimiz günlerde magazin muhabirleriyle yaşadığı gerilimle çok konuşulan Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Müjde Ar, uzun süredir yaşadığı Bodrum'u terk etti. Ar "Bodrum yaşanılır olmaktan çıktı! Geçen sene inşaat çukuruna düştük o gün bugündür belim sakat!" ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ

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Müjde Ar Bodrum’u terk etti: Yaşanılır olmaktan çıktı

Yeşilçam'ın güzelliği ile söz ettiren isimlerinden olan Müjde Ar son olarak bir muhabirle yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti.

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Müjde Ar Bodrum’u terk etti: Yaşanılır olmaktan çıktı

Daha önce Bodrum'da gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği sorununu dile getiren ve bu durum için mücadele eden Müjde Ar Bodrum'u terk etti. İstanbul'da bir süredir yaşayan efsane isim geçtiğimiz günlerde büyük bir kaza geçirmişti.

Müjde Ar Bodrum’u terk etti: Yaşanılır olmaktan çıktı

Ar açıklamasında "Ben çok uğraşıyorum onlarla" diyerek "Ben Bodrum'a gitmiyorum artık" dedi.

Müjde Ar Bodrum’u terk etti: Yaşanılır olmaktan çıktı

Sanatçı Müjde Ar devamında şunları söyledi:

"Bodrum yaşanılır olmaktan çıktı! Geçen sene inşaat çukuruna düştük o gün bugündür belim sakat! Daha önemli bir şey söyleyeyim saygı denilen şey sıfırlandı! Bu gidişat iyi gidişat değil."