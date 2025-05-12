Müjde Ar Bodrum’u terk etti: Yaşanılır olmaktan çıktı

Daha önce Bodrum'da gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği sorununu dile getiren ve bu durum için mücadele eden Müjde Ar Bodrum'u terk etti. İstanbul'da bir süredir yaşayan efsane isim geçtiğimiz günlerde büyük bir kaza geçirmişti.