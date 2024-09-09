Murat Boz’dan Hadise itirafı: Aşığıyım

Yakışıklı sanatçı Murat Boz geçtiğimiz akşam verdiği konser öncesinde soruları yanıtladı. Boz, özel hayatı ile de gündemden düşmeyen Hadise ile ilgili yaptığı itirafla gündem oldu. Onu çok sevdiğini belirten boz 'Hadise'nin aşığıyım' dedi.
Giriş Tarihi: 09.09.2024 09:31Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 09:31
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Murat Boz, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Boz, bu yazı İzmir'de geçirdiğini ve gelecekte İzmir'e taşınmayı düşündüğünü belirtti. Beslenme düzenine de dikkat ettiğini dile getiren başarılı şarkıcı "Yaklaşık 7-8 yıldır hayatımda tuz, şeker ve un yok. Ekstra tuz ya da şeker katmam, tatlı ve ekmek hiç yemem. Sahne performansım için bu konuda çok dikkatliyim, gerçekten büyük fark ediyor. Glüten beni etkiliyor, ama arada diyetimi bozduğum da oluyor. O zaman ne varsa, kebap dahil hepsini yiyorum" dedi.
'HADİSE'NİN AŞIĞIYIM' Hadise'nin sinema alanındaki başarısı hakkında sorulan soruya da içtenlikle yanıt veren Murat Boz, "Hadise her alanda başarılı. Müzikte zaten imzasını attı, sinemada da enteresan işler çıkaracağından eminim. Filmi çıktığında büyük merakla izleyeceğim," dedi.
Boz, Hadise ile bir filmde rol alıp almayacağı sorusuna ise, "Alırım, neden olmasın? Hadise'nin aşığıyım, onu çok seviyoruz. Bu işin de üstesinden geleceğine eminim," diyerek hayranlığını dile getirdi.