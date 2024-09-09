Murat Boz’dan Hadise itirafı: Aşığıyım

Murat Boz, önceki akşam Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Boz, bu yazı İzmir'de geçirdiğini ve gelecekte İzmir'e taşınmayı düşündüğünü belirtti. Beslenme düzenine de dikkat ettiğini dile getiren başarılı şarkıcı "Yaklaşık 7-8 yıldır hayatımda tuz, şeker ve un yok. Ekstra tuz ya da şeker katmam, tatlı ve ekmek hiç yemem. Sahne performansım için bu konuda çok dikkatliyim, gerçekten büyük fark ediyor. Glüten beni etkiliyor, ama arada diyetimi bozduğum da oluyor. O zaman ne varsa, kebap dahil hepsini yiyorum" dedi.