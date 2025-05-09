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Murat Övüç için istenen hapis cezası belli oldu! Tepki çeken video ile ilgili iddianame hazırlandı

Sosyal medyada çektiği ahlaksız videolarla bilinen Murat Övüç'ün, başörtüsü kullanarak yaptığı video paylaşımı için iddianame hazırlandı. Övüç'ün hapsi isteniyor.

İHA

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Murat Övüç için istenen hapis cezası belli oldu! Tepki çeken video ile ilgili iddianame hazırlandı

Fenomen Murat Övüç hakkında sosyal medyada şal ile çektiği videoya ilişkin 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

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Murat Övüç için istenen hapis cezası belli oldu! Tepki çeken video ile ilgili iddianame hazırlandı

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e yönelik, şal ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sarf ettiği sözlerle halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa yönlendirici nitelikte olduğu anlatıldı.

Murat Övüç için istenen hapis cezası belli oldu! Tepki çeken video ile ilgili iddianame hazırlandı

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Övüç'ün sözlerinin ayrımcılığı gerektirecek, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, paylaşımının ise birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile birçok defa paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu aktarıldı.

ŞAKA AMAÇLI VİDEO ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ
Şüpheli Övüç'ün ifadesine yer verilen iddianamede, şüphelinin hayran kitlesinin daha çok kadınlardan oluştuğunu, videoyu uçakta bulunduğu sırada çektiğini, omzunda bulunan şalı başına örterek "Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur" dediğini, bunu sadece şaka amaçlı yaptığını, kendisinin inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamayı kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

Murat Övüç için istenen hapis cezası belli oldu! Tepki çeken video ile ilgili iddianame hazırlandı

4 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Murat Övüç'ün 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.