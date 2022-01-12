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Mustafa Sandal Photoshop'un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü
Mustafa Sandal Photoshop'un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü
Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 52. yaş gününü kutlayan ünlü şarkıcı, takipçilerine teşekkür mesajı yayınladı. Yaptığı paylaşımda filtreyi abartan Sandal'ı görenler tanıyamadı.
Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:37
Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:06
2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanıyan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un birlikteliği tam gaz devam ediyor.
Evlilik hazırlığı yapan çiftten Sandal, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Dün 52 yaşına basan Mustafa Sandal, hayranlarının kutlama mesajlarına teşekkür etti. Doktoru ile birlikte objektif karşısına geçen şarkıcı, "Canım dostlarım, yol arkadaşlarım; sosyal medyadaki doğum günü mesajlarınız beni çok mutlu etti.
Hepinize çok teşekkürler. Siz de iyi ki doğdunuz, iyi ki böyle güzel bir ülkemiz var ve ben sizler için besteler yapıp, şarkılar söylüyorum" mesajını yayınladı.
Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Sandal'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, yüzüne uyguladığı filtreyi abartan Mustafa Sandal'ı tanımakta zorluk çekti.