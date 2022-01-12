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Haberler Galeri Mustafa Sandal Photoshop'un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü

Mustafa Sandal Photoshop'un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü

Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde 52. yaş gününü kutlayan ünlü şarkıcı, takipçilerine teşekkür mesajı yayınladı. Yaptığı paylaşımda filtreyi abartan Sandal'ı görenler tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 15:37 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:06
Mustafa Sandal Photoshop’un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü

2020 yılında ilişkilerine bir şans daha tanıyan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un birlikteliği tam gaz devam ediyor.

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Mustafa Sandal Photoshop’un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü

Evlilik hazırlığı yapan çiftten Sandal, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Mustafa Sandal Photoshop’un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü

Dün 52 yaşına basan Mustafa Sandal, hayranlarının kutlama mesajlarına teşekkür etti. Doktoru ile birlikte objektif karşısına geçen şarkıcı, "Canım dostlarım, yol arkadaşlarım; sosyal medyadaki doğum günü mesajlarınız beni çok mutlu etti.

Mustafa Sandal Photoshop’un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü

Hepinize çok teşekkürler. Siz de iyi ki doğdunuz, iyi ki böyle güzel bir ülkemiz var ve ben sizler için besteler yapıp, şarkılar söylüyorum" mesajını yayınladı.

Mustafa Sandal Photoshop’un ayarını kaçırdı!Sosyal medyanın diline düştü

Değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Sandal'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, yüzüne uyguladığı filtreyi abartan Mustafa Sandal'ı tanımakta zorluk çekti.

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