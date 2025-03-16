Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim
Geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden sosyal medyada bebekleriyle ilk paylaşım geldi. Ünlü çift sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımda bebeklerinin adını da duyurdu.
HABER MERKEZİ
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Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.