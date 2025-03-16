Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim

Aşkları doludizgin devam ederken bebek heyecanı yaşayan çift bu müjdeli haberi hayranlarıyla sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."