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Haberler Galeri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim

Geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden sosyal medyada bebekleriyle ilk paylaşım geldi. Ünlü çift sosyal medyada büyük ilgi gören paylaşımda bebeklerinin adını da duyurdu.

HABER MERKEZİ

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim

Fatih Harbiye dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim

Aşkları doludizgin devam ederken bebek heyecanı yaşayan çift bu müjdeli haberi hayranlarıyla sosyal medyadan paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz."

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim

DOĞUM GERÇEKLEŞTİ
Çift 6 Mart tarihinde bebeklerini kucaklarına almışlardı. Çiftin, bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim

BEBEKLERİYLE İLK PAYLAŞIM
Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi. Kadir Doğulu Instagram'dan yaptığı paylaşımla çocuklarına Aziz ismini verdiklerini duyurdu.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan bebekleriyle ilk paylaşım: İşte oğullarına verdikleri isim

"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"

Atagül, geçtiğimiz aylarda da "Çocukluğumdan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.

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