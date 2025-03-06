Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeği doğdu! Ünlü çiftin mutlu günü
Neslihan Atagül ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu çiftinin bugün en mutlu günü. Anne baba olmak için gün sayan ünlü ikili ilk bebeğini kucağına aldı.
HABER MERKEZİ
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Ünlü oyuncu Neslihan Atagül Doğulu ve eşi Kadir Doğulu, bugün ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Gelen haberlere göre ikili, ilk evlatlarını kucaklarına aldı. Gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Neslihan Atagül Doğulu, hamilelik sürecinde heyecanını sık sık dile getirmiş, anneliğe dair hislerini hayranlarıyla paylaşmıştı.Özellikle bu yeni döneme kendini hem fiziksel hem de duygusal olarak hazırladığını belirten güzel oyuncu, çocuk sahibi olmanın hayatında bambaşka bir anlam taşıdığını vurgulamıştı.
Çiftin hayranları ve sevenleri, bu mutlu haberi öğrenir öğrenmez tebrik mesajları yağdırdı. Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu'nun bebeklerine dair detaylar şimdiden merak konusu olurken, çiftin ilerleyen günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.
Anne ve babalık deneyimini ilk kez yaşayan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, bu yeni yolculukta ailelerinin ve sevdiklerinin desteğiyle ilerlemeye hazırlanıyor. Hayranları, çiftin paylaşacağı yeni fotoğrafları ve açıklamaları büyük bir merakla bekliyor.
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun "Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve çift 2016 yılında dünyaevine girmişti.
Neslihan Atagül geçtiğimiz aylarda, hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Karnını tutarak verdiği pozla güzel haberi duyuran güzel oyuncu, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajıyla haberi resmen paylaşmıştı.