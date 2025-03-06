Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeği doğdu! Ünlü çiftin mutlu günü

Neslihan Atagül ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu çiftinin bugün en mutlu günü. Anne baba olmak için gün sayan ünlü ikili ilk bebeğini kucağına aldı.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 06 Mart 2025 16:31 Son Güncelleme : 06 Mart 2025 16:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





