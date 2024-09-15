Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Sekiz yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, bebek beklediklerini yakın zamanda duyurmuşlardı. Ailesi birlikte Kuşadası'nda tatilde olan Atagül, bebeğinin cinsiyetini de ilk kez açıkladı.
2022-2023 sezonunda birlikte yer aldıkları 'Gecenin Ucunda' dizisinden beri ekranlardan uzak olan Doğulu ve Atagül, mutlu haberi hayranlarıyla paylaştı ve bir bebek beklediklerini duyurdular.
"MUTLUYUZ, MEMNUNUZ VE İYİYİZ" Karnını tutarak verdiği poza kısa sürede 250 bin beğeni alan güzel oyuncu, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajını yazarak hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğrulamıştı.
CİNSİYETİ BELLİ OLDU
İtalya'da 'Verissimo' programına konuk olan Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu çiftinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.