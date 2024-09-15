Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

"MUTLUYUZ, MEMNUNUZ VE İYİYİZ"

Karnını tutarak verdiği poza kısa sürede 250 bin beğeni alan güzel oyuncu, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajını yazarak hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğrulamıştı.