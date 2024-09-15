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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Sekiz yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti, bebek beklediklerini yakın zamanda duyurmuşlardı. Ailesi birlikte Kuşadası'nda tatilde olan Atagül, bebeğinin cinsiyetini de ilk kez açıkladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 15.09.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 09:26

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Yaklaşık 10 yıl önce 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun, arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü ve çift 2016 yılında nikah masasına oturdu.

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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

2022-2023 sezonunda birlikte yer aldıkları 'Gecenin Ucunda' dizisinden beri ekranlardan uzak olan Doğulu ve Atagül, mutlu haberi hayranlarıyla paylaştı ve bir bebek beklediklerini duyurdular.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

"MUTLUYUZ, MEMNUNUZ VE İYİYİZ"
Karnını tutarak verdiği poza kısa sürede 250 bin beğeni alan güzel oyuncu, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" mesajını yazarak hakkında çıkan hamilelik iddialarını doğrulamıştı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

CİNSİYETİ BELLİ OLDU

İtalya'da 'Verissimo' programına konuk olan Neslihan Atagül bebeğinin cinsiyetini ilk kez açıkladı. Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu çiftinin bir erkek bebek beklediği öğrenildi.