Nihat Kahveci çocuklarını ne arayabilecek ne de görüşebilecek! Boşandığı eşi Pınar Kaşgören'den olay suçlama...
Son dakika haberi: Nihat Kahveci ile eski eşi Pınar Kaşgören arasında gerilim tırmandı. 2004 yılında boşanan çift mahkemelik oldu. Eski eş Pınar Kaşgören, Nihat Kahveci'nin çocuklarının pedagojik gelişimlerine zarar verdiğini ve hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Kaşgören'in şikayetini kabul eden mahkeme, Nihat Kahveci'nin 2 ay süreyle çocuklarına yaklaşmasını yasakladı. Kahveci, bu sürede telefonla da olsa iletişim kuramayacak.
SABAH
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Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın eski yıldızı Nihat Kahveci'ye, boşandığı eşi Pınar Kaşgören tarafından olay yaratacak suçlamalarla dava açıldı. Pınar Kaşgören, Nihat Kahveci'nin çocuklarına psikolojik zararlar verdiğini ve hakaret ettiğini öne sürdü. Mahkeme, Kaşgören'in şikayetinin ardından Kahveci'nin 2 ay süreyle çocuklarına yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasakladı.
Türk futboluna damga vuran isimlerden Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören 2003'te evlenmişti. Bu evlilikten 2 çocukları olan çift, 2014'te anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Boşanmanın ardından çocukların velayetleri anne Pınar Kaşgören'de kalmış, eski eşine aylık 20 bin, iki çocuğuna da 30 bin TL olmak üzere aylık toplam 50 bin nafaka ve iki çocuk için bin 200 Avro eğitim ücreti ödemeyi kabul etmişti.
ESKİ EŞTEN ÜNLÜ FUTBOLCUYA "PSİKOLOJİK ŞİDDET" SUÇLAMASI Yıllar sonra eski eşler arasında ipler tekrardan gerildi. Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi. Mahkemeye sunulan dilekçede, baba Nihat Kahveci'nin çocuklara sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, hakaret, aşağılama ve ağır küfürler içeren ifadelerle çocukların pedagojik gelişimine zarar verdiği belirtildi.
"SALAKSIN, PARACI EVLAT, ANNEN KILIKLI YALANCI..." Dilekçede yer verilen WhatsApp mesajlarında baba tarafından çocuklara yönelik olarak "Salaksın, yalancı, Allah seni çarpacak, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat" gibi ifadelerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bu ifadelerin çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği, psikolojik ve pedagojik açıdan ciddi zararlara neden olduğu vurgulandı.
"ÇOCUKLAR BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR" Mahkemeye sunulan dilekçede, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle mevcut durumun çocukların ruhsal gelişiminde derin yaralar açtığı ifade edildi. Nihat Kahveci'nin çocukları Z.S.K. ve E.K.'nin bulunduğu ortamlardan uzaklaştırılması, yakınlarına yaklaştırılmaması ve hiçbir iletişim kanalını kullanarak Pınar Kaşgören'i rahatsız etmemesi istendi.
İKİ AY SÜREYLE ÇOCUKLARINA YAKLAŞAMAYACAK Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Pınar Kaşgören'in dilekçesi hakkında yapılan değerlendirme sonucunda baba Nihat Kahveci'nin çocuklarına yönelik şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocukların bulunduğu konut, okul ve iş yeri gibi yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi. Ayrıca mahkeme, ünlü futbolcunun çocuklarının yakınlarına ve kişisel alanlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, her türlü iletişim aracıyla çocuklarla temas kurmaması ve iki ay süreyle bu tedbirlerin geçerli olması şeklinde hüküm kurdu.
KARARA UYULMAZSA HAPİS CEZASI GÜNDEMDE Mahkeme ayrıca, bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti. Baba Nihat Kahveci'ye kararın kolluk kuvvetleri aracılığıyla bizzat tebliğ edilmesi kararlaştırıldı.