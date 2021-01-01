Nurgül Yeşilçay'ın oğlu boyunu geçti! Nurgül Yeşilçay ve oğlu...

Ekranların en sevilen oyuncularından biri olan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla da fenomen haline geldi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Nurgül Yeşilçay'ın oğlu merak konusu oldu. Yeşilçay'ın oğlu ile olan fotoğrafları hayranlarını şaşkına çevirdi. Paylaşımları beğeni yağmuruna tutuan Nurgül Yeşilçay hayranları, "Oğlun boyunu geçmiş" yorumlarında bulundu.