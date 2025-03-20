Nuri Alço geri adım attı! 'Neyim varsa eşime kalacak' demişti Vasiyeti ile ilgili yeni açıklama
Nuri Alço, vasiyetini açıklayarak her şeyini eşine bırakacağını duyurmuştu. Alço'nun çark etmesi kısa sürdü. 'Yanlış anlaşıldım galiba' diyen Alço yeni bir açıklama yaptı. İşte Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Nuri Alço'nun vasiyeti ile ilgili yaptığı çok konuşulacak o açıklama...
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Nuri Alço, Yeşilçam'daki rolleri ile hafızalara kazınan önemli oyuncuların başında geliyor. Vefasıyla da takdir toplayan Nuri alço, hemen her cenazede saf tutanlar arasında yer alıyor. Alço, son günlerde vasiyeti ile ilgili bir açıklama yaptı. Alço, öldükten sonra her şeyini eşine bırakacağını söyledi. Yeşilçam ustası daha sonra ise, 'Yanlış anlaşıldım' diyerek yeni bir açıklama daha yaptı.
Nuri Alço, eşi Burcu Alço'yu çok sevdiğini, eşinin vefasına hayran olduğunu söyledi. Alço, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim." dedi.
"NEYİM VARSA EŞİMİNDİR"
Vasiyetini de açıklayan Nuri Alço, "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok." ifadelerini kullandı.
ÇOK KONUŞULAN VASİYETTEN GERİ ADIM ATTI
Alço'ya bir iftar yemeğinde vasiyeti ile ilgili sözleri soruldu. Alço, çark ederek, yanlış anlaşıldığını söyledi.
Alço'nun sözleri şöyle:
O yanlış anlaşıldı herhalde. Eşimin benim mal varlığıma ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok. İş durumu da gayet iyi.