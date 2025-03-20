Nuri Alço geri adım attı! ’Neyim varsa eşime kalacak’ demişti Vasiyeti ile ilgili yeni açıklama

Nuri Alço, Yeşilçam'daki rolleri ile hafızalara kazınan önemli oyuncuların başında geliyor. Vefasıyla da takdir toplayan Nuri alço, hemen her cenazede saf tutanlar arasında yer alıyor. Alço, son günlerde vasiyeti ile ilgili bir açıklama yaptı. Alço, öldükten sonra her şeyini eşine bırakacağını söyledi. Yeşilçam ustası daha sonra ise, 'Yanlış anlaşıldım' diyerek yeni bir açıklama daha yaptı.