Nuri Alço vasiyetini açıkladı: Cenazemi oradan kaldırın

"O OLMASAYDI ÖLMÜŞTÜM"

Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle 2020 yılında dünyaevine giren Nuri Alço, eşinden bahsederek "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim" dedi.