Nuri Alço vasiyetini açıkladı: Cenazemi oradan kaldırın
Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta ismi 73 yaşındaki Nuri Alço vasiyetini açıkladı. En büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyen Alço, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm." ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ
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Geçtiğimiz yıl apar topar ameliyat edilen Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 5 tane büyük ameliyat geçiren usta oyuncu 'O olmasaydı belki ölmüştüm' diyerek eşinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten usta isim, "5 tane büyük ameliyat geçirdim ama toparladım. Şu an gayet iyiyim, bir problemim yok" ifadelerini kullandı.
NURİ ALÇO VASİYETİNİ AÇIKLADI 73 yaşında olan Nuri Alço'nun bu süreçte en büyük destekçisi ise genç eşi Burcu Alço. Magazin programına konuk olan Nuri Alço vasiyetini açıkladı.
"O OLMASAYDI ÖLMÜŞTÜM" Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle 2020 yılında dünyaevine giren Nuri Alço, eşinden bahsederek "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim" dedi.
Vasiyetini açıklayan Yeşilçam'ın efsanesi Nuri Alço şu ifadeleri kullandı:
"Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok."