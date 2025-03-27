Nursel Ergin’den müjdeli haber! Kanserle verdiği savaşı kazandı

"HERKES SİZE FAZLA GELİYOR"

Konuşmasına devam eden güzel sunucu duygusal dakikalar yaşayarak, "21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3'üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor.

Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu.

Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım. Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde…