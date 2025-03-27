Nursel Ergin'den müjdeli haber! Kanserle verdiği savaşı kazandı
Sunucu Nursel Ergin önce meme kanseri ardından rahim kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Zor zamanlar geçiren güzel sunu süreci sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Ergin, sonunda mücadelesini kazandı. Nursel Ergin, kendi hesabında yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini takipçilerine duyurdu.
HABER MERKEZİ
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Yetiştirme yurdunda başlayan zor günlerin ardından katıldığı 'Var Mısın Yok Musun' yarışmasıyla ünlüler dünyasına adım atan Nursel Ergin, geçtiğimiz günlerde yürek burkan bir açıklama yapmıştı.
Geçen haftalarda ilk olarak rahim daha sonra da meme kanseri olduğunu açıklayan Ergin, sevenlerine büyük bir şok yaşatmıştı. Nursel Ergin son olarak sosyal medya hesabında yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı.
İlk olarak hastalığının teşhis sürecinden bahseden Ergin, "Ben doktora gittim. Muayenede hemen anlaşıldı. Biyopsi yapılmaya karar verildi. Çok acıtan ağrılı bir işlem, aslında o sonucu beklemek çok kötü bir his…
Çok güzel sonuçlarla karşılaşmadım. Rahimden sonra yaşadığım ikinci şok mememdekiydi.
Aslında ilk duyduğumda 'tedaviye ihtiyacım olmayabilir' diye konuşulmuştu ama sonra gerçeklerle yüzleştim; '6 seans kemoterapi' denildi. Bana süreçle ilgili bilgiler verildi.
"HERKES SİZE FAZLA GELİYOR"
Konuşmasına devam eden güzel sunucu duygusal dakikalar yaşayarak, "21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3'üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor.
Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu.
Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım. Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde…
"İÇSEL OLARAK BAZI ŞEYLERİ KABUL EDEMEDİM"
Evliliğimle ilgili başka türlü şeyler anılmak istedi ama hayat kaygıları yaşadıklarımız boşanmamıza neden oldu. Yine bu süreçte de Murat çok yanımdaydı, ben içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Aynı şekilde, kızıma köpeğime tahammül edemediğim durumlar da oldu." şeklinde devam etti.
"HERKESTEN HER ŞEYDEN NEFRET ETTİM"
O gecelerin içinden yeniden doğarak çıktım. Unuttuğum, çocukluğum her şey ile yüzleştim. Bütün bu duygular bende bir birikmişlik yaratmış, sonra için için kendimi yiyip bitirip bu hastalıklara yakalandım. İlk defa vazgeçtiğim bir dönem yaşadım, herkesten her şeyden nefret ettim. Kendimden bile ama sonra beni ayağa kaldıran çocukluk fotoğraflarım oldu. Çocukluk fotoğraflarım benim ayağa kalkmamı sağladı. Asıl yalnız, çaresiz olan bu çocuktu. O çocuğa sahip çıkmam gerektiğini düşündüm. Çok küçük yaşta anne oldum ben. Daha 18 yaşımdaydım, 'nasıl iyi anne olurum' hep bunu gözlemledim, etrafımdaki iyi anneleri taklit ettim" sözlerini de ekledi.
''SAÇIMI İLK KAZIDIĞIMDA UTANDIM''
Ünlü sunucu, "Bir tek sağlığımla ilgili sınanmamıştım. Şükürler olsun Allah'a beni hep doğruya, güzele yönlendiriyor. Saçımı ilk kazıdığımda hiç kimseye göstermedim, utandım ama sonra yeniden doğuyormuşum gibi kabullendim. Kendimi bir bebek gibi gördüm ve o çocuğun annesi bendim.
İlk başlarda birilerini suçladım bunu yapmak en kolayı, zor olanı seçin ve kendinizi sorgulayın. Üç yıl boyunca her gün işe giderken ağlıyordum ben aynı zamanda evliliğim çatırdadı. O kadar gözüm hiçbir şey görmüyordum ki herkesle ilişkim bozuldu. Sadece köpeğimin iyi geldiğini düşündüm, Allah'a sığındım.
MÜJDELİ HABERİ DUYURDU!
Uzun süredir zor zamanlardan geçen Nursel Ergin, yaptığı yeni paylaşımla müjdeli haberi verdi.
Kanseri yendiğini açıklayan Ergin, tedavi gördüğü hastanede zafer çanını çalarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Nursel Ergin 'Bu mutluluğun tarifi yok, kendi yoluma gitme zamanı' diyerek adeta hayata tekrar 'merhaba' dedi...
"SİZE ACIMAYANA SİZ HİÇ ACIMAYIN"
Öte yandan Nursel Ergin geçen günlerde sosyal medya hesabında peş peşe paylaşım yaptı. Kemoterapi aldığı sırada paylaşım yapan Ergin, "Bu kadar hassas olmasın kalbiniz hasta olursunuz size acımayana siz hiç acımayın" notuyla takipçilerine uyarıda bulunmuştu
Hemen ardından yeni bir hikaye yayınlayan Ergin, dökülen saçlarını paylaşarak, "Her bir telden acı döküldü" notunu düştü.Kendisi gibi kanser hastalığıyla savaşan takipçilerine öneride bulunan güzel sunucu, "İlk başta kısa kestirdim siz öyle yapmayın tamamen kazıtın. Sonrasında elinize gelen saçlar, yastık, oturduğunuz yer o psikoloji hiç çekilmiyor. Farz edin yeniden doğan bebek gibisiniz." demişti.