Oğlu Pars’ı 5 yıl önce kaybetmişti! Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım

"ÇOK ÇOK ÖZLEDİM"

Pars'ın fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin ponçiğim... Çok çok çok özledim. Melekler neden az kalıyor bu dünyada? Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın" ifadelerini not düştü.