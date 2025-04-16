Oğlu Pars'ı 5 yıl önce kaybetmişti! Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım
2020 yılında henüz 10 yaşındayken lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars'ı anan Ebru Şallı, duygusal bir paylaşımda bulundu. "Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın" diyen Şallı "Çok çok çok özledim" notunu da paylaşımına ekledi.
HABER MERKEZİ
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Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan Pars, iki yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek, 10 yaşında iken 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.
Oğlunun acısıyla sarsılan Ebru Şallı, Pars'ı beşinci ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımlarla andı.
"ÇOK ÇOK ÖZLEDİM"
Pars'ın fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı, "Göğsümün sol köşesinde kalp diye taşıdığım sensin ponçiğim... Çok çok çok özledim. Melekler neden az kalıyor bu dünyada? Allah bu acıyı hiçbir anne babaya yaşatmasın" ifadelerini not düştü.
Ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, oğlunun doğduğu gün çekilen fotoğrafta da "Dün gibi... Melekler az kalırmış bu dünyada. Pars'ım..." ifadelerini kullandı.