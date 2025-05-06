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Haberler Galeri Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ortalığı birbirine kattı! Yalı komşusuyla tartıştı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ortalığı birbirine kattı! Yalı komşusuyla tartıştı

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi ancak Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye de tepki gösterdi. Emre'nin komşusuyla tartıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

HABER MERKEZİ

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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre ortalığı birbirine kattı! Yalı komşusuyla tartıştı

Usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı'ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi.

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Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre ortalığı birbirine kattı! Yalı komşusuyla tartıştı

Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin gündem olmasının ardından Sevim Emre'den henüz bir açıklama gelmedi.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre ortalığı birbirine kattı! Yalı komşusuyla tartıştı

Yaptığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Sevim Emre, "Fotoğraflarımda çok az filtre kullanıyorum. Çok kullanmıyorum. Sadece 1 program kullanıyorum. Siz yapmıyor musunuz? Ağzınızı yüzünüzü değiştiremezsin canım benim. Siz benim yazdıklarımı okuyun" demişti.

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre ortalığı birbirine kattı! Yalı komşusuyla tartıştı