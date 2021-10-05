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Oyuncu Burak Sergen aldatıldı mı?

"Sadakatsiz" dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle evlenmişti. Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Nihan Ünsal'ın, eşi Burak Sergen'i aldatıyor mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 09:49 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:01
Oyuncu Burak Sergen aldatıldı mı?

Şimdilerde "Sadakatsiz" dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran Burak Sergen, geçtiğimiz nisan ayında koronavirüse yakalanmıştı. 46 gün süren tedavi sürecinin ardından taburcu olan Sergen, şimdi de kötü bir haberle sarsıldı.

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Oyuncu Burak Sergen aldatıldı mı?

4 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Sağlığına tekrar kavuşan Sergen, 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la 4 ay önce evlenmişti. Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.

Oyuncu Burak Sergen aldatıldı mı?

EŞİNDEN ŞÜPHELENDİ

Medyatava'nın iddiasına göre; 60 yaşında olan Burak Sergen, 32 yaşındaki eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi.

Oyuncu Burak Sergen aldatıldı mı?

Bu belgelere göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.

Oyuncu Burak Sergen aldatıldı mı?

BOŞANMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor.

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