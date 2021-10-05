Oyuncu Burak Sergen aldatıldı mı?

"Sadakatsiz" dizisinde 'Haluk' karakterini canlandıran oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle evlenmişti. Henüz 4 aylık evli olan çift hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. 32 yaşındaki Nihan Ünsal'ın, eşi Burak Sergen'i aldatıyor mu? İşte detaylar...