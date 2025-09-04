Oyuncu Burak Sergen'in son hali görenleri hayrete düşürdü
Geçtiğimiz yıl kendinden 26 yaş küçük Gizem Şağban ile dünya evine giren oyuncu Burak Sergen'in tatilden paylaştığı fotoğraf görenleri bir hayli şaşırttı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğrafta Sergen'in genç görüntüsüne övgüler yağdı.
Oyuncu Burak Sergen, tiyatrosunda genel müdürlük görevini üstlenen Gizem Şağban ile bir süredir duygusal bir ilişki yaşıyordu. Çift, Haziran 2024'te Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleştirilen görkemli bir törenle evlendi.
Yeni eşi Gizem Şağban ile arasında 26 yaş fark bulunmasına rağmen Burak Sergen, bu farkı umursamadan mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Çift, şimdilerde birlikte çıktıkları tatilin keyfini sürerken, paylaştıkları bir asansör selfiesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
64 yaşındaki Burak Sergen'in genç görünümü, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun paylaşımına "Gençleşmişsin" ve "Aşk sana yaramış" gibi yorumlar yaptı.