Oyuncu Can Yaman için izdiham çıktı!

Yaz dizileriyle adını duyuran Can Yaman, başarılı oyunculuğuyla ve zaman zaman yaptığı açıklamalarda magazin gündeminde yer alıyor.

KARİYERİNE İTALYA'DA DEVAM EDİYOR

Kariyerine İtalya'da devam eden başarılı oyuncu Can Yaman'dan geçtiğimiz yıl şaşırtan bir hamle gelmişti. Instagram hesabını kapatma kararı alan Yaman'ın bu hareketi hayranlarını bir hayli üzmüştü.