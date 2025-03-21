Oyuncu Can Yaman için izdiham çıktı!

Yaz dizileriyle adını duyuran Can Yaman, başarılı oyunculuğuyla ve zaman zaman yaptığı açıklamalarda magazin gündeminde yer alıyor. KARİYERİNE İTALYA'DA DEVAM EDİYOR Kariyerine İtalya'da devam eden başarılı oyuncu Can Yaman'dan geçtiğimiz yıl şaşırtan bir hamle gelmişti. Instagram hesabını kapatma kararı alan Yaman'ın bu hareketi hayranlarını bir hayli üzmüştü. Aylardır sosyal medya kullanmayan Can Yaman, geçtiğimiz haftalarda kendisine yeni bir Instagram hesabı açmış ve dakikalar içinde binlerce takipçiye ulaşmıştı. MOSKOVA'YA GİTTİ Son olarak Can Yaman, yeni dizisinin tanıtımı için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. HAVALİMANINDA İZDİHAM YARATTI Ülkede büyük hayran kitlesi olan ünlü oyuncu havalimanında izdiham yarattı. Yaman'ın uçağı gece yarısı Vnukovo Havalimanı'na iniş yaparken, onu karşılamak için yüzlerce hayranı orada toplandı. EKMEK VE TUZLA KARŞILANDI Coşkulu kalabalık tezahüratlar eşliğinde ünlü oyuncuyu Rusya'da misafirperverliğin ve konuklara saygının ifadesi anlamına gelen ekmek ve tuzla karşıladı. Daha sonra oteline geçen oyuncuyu başka şehirlerden gelen çok sayıda hayranının görmek için saatlerce soğuk havada beklemesi dikkat çekti. MOSKOVA TURU YAPTI Sevenlerini kırmayan, fotoğraflar çektiren ve imza dağıtan oyuncu gün içinde Moskova turu yaptı.