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Haberler Galeri Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi

Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi

Güzel oyuncu Fulya Zenginer, dün çekim yaptığı esnada İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Hemen oğlunun yanına koşan Zenginer'in o anları kameraya böyle yansıdı.

HABER MERKEZİ

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Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi
Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.13'te yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 12.49 sıralarında 6.2 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

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Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi
Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı. İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depreme oyuncu Fulya Zenginer de kamera karşısında yakalandı.

Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi
Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi

Ürün tanıtımı yaparken bir anda depremi hisseden oyuncu, can havliyle oğlunun yanına koştu. Deprem şiddetini artırırken Fulya Zenginer'in telefonu da sabitlendiği yerden düştü.

Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi
Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi

O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken geçmiş olsun yorumları yağdı.