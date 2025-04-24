Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi

O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken geçmiş olsun yorumları yağdı.