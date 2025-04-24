Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi
Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar gelmeye başladı. İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depreme oyuncu Fulya Zenginer de kamera karşısında yakalandı.
Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi
Ürün tanıtımı yaparken bir anda depremi hisseden oyuncu, can havliyle oğlunun yanına koştu. Deprem şiddetini artırırken Fulya Zenginer'in telefonu da sabitlendiği yerden düştü.
Oyuncu Fulya Zenginer çekim esnasında depreme yakalandı! Panik anları böyle kaydedildi
O anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "Fazla sallamadı abartıyorsunuz diyenler fikrini değiştirebilir…Tam içerik çekiyordum o kadar kötü sallandık ki. Hepimize geçmiş olsun inşallah herkes iyidir" ifadelerini kullandı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken geçmiş olsun yorumları yağdı.