Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun üvey oğluyla başı dertte!

34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, "Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı "Çocuk Gelin" karakteri ile sektöre atılmış ve yıldızı parlamıştı. Burada belli bir süre iş bulamayan oyuncu, Amerika'ya yerleşme kararı almış, sürpriz bir şekilde 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Magazin gündeminde epey konuşulan çift hakkında birbirinden farklı iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi ise Miraloğlu'nun üvey oğlu tarafından mahkemeye verdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...