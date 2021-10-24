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Haberler Galeri Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun üvey oğluyla başı dertte!

Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun üvey oğluyla başı dertte!

34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, "Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı "Çocuk Gelin" karakteri ile sektöre atılmış ve yıldızı parlamıştı. Burada belli bir süre iş bulamayan oyuncu, Amerika'ya yerleşme kararı almış, sürpriz bir şekilde 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile nikah masasına oturmuştu. Magazin gündeminde epey konuşulan çift hakkında birbirinden farklı iddialar ortaya atılmıştı. Şimdi ise Miraloğlu'nun üvey oğlu tarafından mahkemeye verdiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 12:19 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 12:41
Oyuncu Meltem Miraloğlu’nun üvey oğluyla başı dertte!

Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleşmesinin ardından kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile evlenmişti. Miraloğlu'nun Amerika'da yaşadığı süreçle ilgili ortaya çıkan detaylar sık sık gündem oluyor.

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Oyuncu Meltem Miraloğlu’nun üvey oğluyla başı dertte!

Geçtiğimiz aylarda evden kaçan oyuncuyu ikna etmek isteyen eşinin ona kırmızı renkte son model bir otomobil hediye ettiği konuşulmuştu.

Oyuncu Meltem Miraloğlu’nun üvey oğluyla başı dertte!

Miraloğlu'nun ayrıca ABD'li kocasına vasiyet yazdırdığı ve Patrick'in öldükten sonra tüm mal varlığının kendisine bıraktığını da iddia etmişti.

Oyuncu Meltem Miraloğlu’nun üvey oğluyla başı dertte!

UçanKuş'un canlı yayınına katılan Onur Akay, Miraloğlu'na ve ABD'li eşine dava açıldığını duyurdu.

Oyuncu Meltem Miraloğlu’nun üvey oğluyla başı dertte!

Akay, "Patrick'in öz oğlu hem üvey annesi Meltem Miraloğlu'na, hem de öz babasına dava açtı. Babasının yaşlılık ve aile düzenini bozacak yaşam tarzı içinde olduğunu mahkemeye sunan öz oğlu, babasının hayatını ve parasını kontrol etmek için Los Angeles Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak vasilik ve vasiyet iptal davası açtı.

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