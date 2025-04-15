Ozan Doğulu’nun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan felç geçirdi

"ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM"

Öncellikle takipçilerine teşekkür eden güzel şarkıcı, "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi.