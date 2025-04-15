Ozan Doğulu'nun 19 yaş küçük sevgilisi Hera Aslan felç geçirdi
Ünlü aranjör ve DJ Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan bir süre önce felç geçiridiğini takipçileriyle paylaştı. Ozan Doğulu'dan 19 yaş küçük olan Hera Aslan sağlık durum hakkında yaptığı açıklamada "Sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
HABER MERKEZİ
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Kenan Doğlu'nun DJ ve aranjör kardeşi Ozan Doğulu, bir süredir şarkıcı Hera Aslan ile mutu bir birliktelik yaşıyor.
Aralarında 19 yaş bulunan ünlü çift, sosyal medya hesaplarında verdikleri pozlar ile de beğeni topluyor.Özellikle Hera Aslan'ın fiziği ve güzelliği kullanıcıların ilgi odağı oluyor.
Sık sık Instagram hesabında fotoğraf paylaşan Aslan, son olarak takipçilerine sağlık durumuyla alakalı bir açıklamada bulundu.Kısmı yüz felci geçiren Hera Aslan, takipçilerinin meraklarını gidererek uzunca bir yazı paylaştı.
"ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM"
Öncellikle takipçilerine teşekkür eden güzel şarkıcı, "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi.
Kısmi yüz felci geçirdim. Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum.
Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum" açıklamalarında bulundu.