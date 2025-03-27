Özcan Deniz abisine ateş püskürdü: Yasaklı maddelere bulaştın, alkoliksin...

"YURT DIŞINA KAÇIRDIĞIN PARAMIN İZİNİ BULDUM"

Ayrıca Deniz bir diğer paylaşımında, "Seni ima ederek paylaştığım yılan videosunda sana bir mesaj vermeye çalıştım yapma kendini bitireceksin diye. Ama sen mesajı değil yılanı gördün Şimdi benim adımı kullanıp DOLANDIRDIĞIN kim varsa bana ulaşıyor. 60 yaşına merdiven dayamış bir "adamsın" neyin peşindesin bilen yok. Sen, benim bütün kazancımın kendi kazancın olduğunu zannediyorsun. (KARINDAN BİLE SAKLADIĞIN, SADECE SENİN VE OĞLUNUN BİLDİĞİ YURT DIŞINA KAÇIRDIĞIN PARAMIN İZİNİ BULDUM) "ekmegimle oynadı" cümlen bu yüzden. "Madem ben yiyemiyorum kendisi de, karısı da, çocuğu da yiyemesin" diyorsun.