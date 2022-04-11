Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya'da tatilde!

15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde tektaşlı paylaşımda bulunan ve tüm dikkatleri üzerine çeken İranlı modacı, şimdilerde Özcan Deniz ike Kapadokya'da tatilden anlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Samar Dadgar nişanlısı Özcan Deniz ile aşk pozlarını ardı ardına paylaşırken havuz keyiflerini de es geçmedi. İşte Özcan Deniz ile 23 yaş küçük İranlı sevgilisinin Kapadokya tatilinden pozları...