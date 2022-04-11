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Haberler Galeri Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya'da tatilde!

Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya'da tatilde!

15 ay evli kaldığı Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanan ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir kendisinden yaşça küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde tektaşlı paylaşımda bulunan ve tüm dikkatleri üzerine çeken İranlı modacı, şimdilerde Özcan Deniz ike Kapadokya'da tatilden anlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Samar Dadgar nişanlısı Özcan Deniz ile aşk pozlarını ardı ardına paylaşırken havuz keyiflerini de es geçmedi. İşte Özcan Deniz ile 23 yaş küçük İranlı sevgilisinin Kapadokya tatilinden pozları...

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:32 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 16:32
Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya’da tatilde!

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde özellikle özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor.

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Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya’da tatilde!

49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.

Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya’da tatilde!

8 Mart'ta bir mekanda sahneye çıkan Deniz, yaşananların ardından Feyza Aktan'ı affettiğini söylemişti.

Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya’da tatilde!

Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'den sürpriz bir hamle de gelmişti.

Özcan Deniz ile İranlı sevgilisi Kapadokya’da tatilde!

EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ

Uzun süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdelemişti.

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