Özcan Deniz'in ailesinde sular durulmuyor! Abi Ercan Deniz silahla ev bastı
Özcan Deniz'in abisi Ercan Deniz ile arasındaki gerginlik bitmiyor. Son olarak Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'de bulunan villalarını abisine verdiği konuşuluyordu. Ancak ortaya çıkan bir iddiaya göre abi Ercan Deniz villayı silahla basarak ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Özcan Deniz'in Zekeriyaköy'deki 2 villayı ağabeyi Ercan Deniz'e idevrettiği ve aralarındaki sorunları çözüme kavuşturduğu öne sürülmüştü. Ancak gerçek başka çıktı.
Bi Bakalım programında olaya ilişkin dikkat çeken iddialarda bulunuldu.
İddiaya göre, protokol sağlanmadan önce Özcan Deniz ve kardeşi Melek Deniz'in yaşadığı 3 villaya silahıyla giden Ercan Deniz "Benden çaldıklarınızı vermezseniz hem kendimi hem sizleri öldürürüm" dedi.
Zekeriyaköy'deki Jandarma ekiplerinin olay yerine gelip müdahale bulunduğu öğrenildi.
Bu gelişme sonrası Özcan Deniz'in ağabeyi ile masaya oturmaya karar verdiği aktarıldı.
Ünlü şarkıcı, son olarak ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını ve tek ailesinin eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey olduğunu söylemişti. Öte yandan Özcan Deniz, birkaç ay önce de annesi ve ağabeyinin açıklamaları sonrası kalp spazmı geçirmişti.