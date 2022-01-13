Özcan Deniz'in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılmış, sonrasında ise kendisinden 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dadgar ile aşkları dolu dizgin devam eden Deniz, geçtiğimiz günlerde oğlunun velayet davasını kaybetmişti. Üzüntüsünü sevgilisi ile atlatmaya çalışan Deniz ile annesinnin arasında kriz çıktı. Genç sevgilisine maddi-manevi her türlü destekte bulunan oğlunun üzülmesini istemeyen anne, Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan birlikteliğini de istemiyor. İddiaya göre; Deniz'in annesi birlikte yaşadıkları evi terk ederek oğlunu sosyal medyadan da engelledi.