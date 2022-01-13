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Haberler Galeri Özcan Deniz'in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor

Özcan Deniz'in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılmış, sonrasında ise kendisinden 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dadgar ile aşkları dolu dizgin devam eden Deniz, geçtiğimiz günlerde oğlunun velayet davasını kaybetmişti. Üzüntüsünü sevgilisi ile atlatmaya çalışan Deniz ile annesinnin arasında kriz çıktı. Genç sevgilisine maddi-manevi her türlü destekte bulunan oğlunun üzülmesini istemeyen anne, Deniz'in İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile olan birlikteliğini de istemiyor. İddiaya göre; Deniz'in annesi birlikte yaşadıkları evi terk ederek oğlunu sosyal medyadan da engelledi.

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 13:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 14:06
Özcan Deniz’in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor

Feyza Aktan ile evliliği sona eren ünlü oyuncu Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda gönlünü kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı.

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Özcan Deniz’in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor

Kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz çok mutlu olsa da Deniz'in ailesi bu ilişkiden çok memnun değil.

Özcan Deniz’in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor

Genç aşkına maddi ve manevi destekte bulunan Özcan Deniz'in yine genç isim Feyza Aktan ile yaptığı evlilik olaylı bitmişti.

Özcan Deniz’in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor

Yaşanan olaylara ailede dahil olmuş ve kavgalarla gündeme gelmişlerdi.

Özcan Deniz’in annesi evi terk etti! İranlı gelin istemiyor

Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ile beraberliği geçmişte yaşanan bu kötü deneyimler sebebiyle aile tarafından onaylanmıyor.

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