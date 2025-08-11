Özcan Deniz’in annesi ilk kez konuştu: Oğlum bana aylık sadece 20 bin lira veriyor

"BEN ÖLMEDEN OĞULLARIMIN BARIŞMASINI İSTİYORUM"

-Özcan Deniz ve Ercan Deniz mahkemelik oldu. İki oğlunuzun bu duruma gelmesine dair neler söylemek istersiniz?

Her şeyi beklerdim de çocuklarımın birbirleriyle mahkemelik olacağını beklemezdim. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir şeyin yaşanacağı... Ben Özcan'la da Ercan'la da gurur duydum hep. Ama şan, şöhret, para için değil, bugünlere tırnaklarıyla birlikte geldikleri ve birbirlerini koruyup kolladıkları, sevip saydıkları için. Şimdi ise ikisine de çok kızıyorum, içim acıyor benim, kendilerini ve ailemizi bu duruma düşürdükleri için. Ben çocuklarımı böyle yetiştirmedim. Eğer ben ölmeden barışmazlarsa, vasiyetimdir mezarıma gelmesinler. Yaklaşık dört yıldır biz bu haldeyiz, bu savaşın içindeyiz. Özcan basına çıkıp 'Ailemi sildim, annemi sildim, onlar nankör ve hain' demeseydi kimse konuşmazdı bu konuları. Aile içinde hallolur kapanır giderdi. Ama artık gücüm kalmadı, sağlığım iyi değil. Özcan ve Ercan'a yalvarıyorum herkes birbirlerine haklarını versin, düşman olmasınlar ve bu mesele kapansın. Ailemizin bu hale gelmesine çok üzülüyorum. Cumhurbaşkanımıza da seslenmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, benim iki oğlumun durumları televizyonlara kadar taşındı. Benim artık gücüm kalmadı. Sizden rica ediyorum, bir baba olarak, büyük olarak lütfen iki oğlumu barıştırın.