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Haberler Galeri Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın darp davasında karar verildi

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın darp davasında karar verildi

Eski futbolcu Özer Hurmacı ve boşanma aşamasında olduğu üç çocuğunun annesi olan altı yıllık eşi Mihriban Hurmacı arasındaki darp davasında mahkeme kararını verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:36 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 12:34
Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın darp davasında karar verildi

Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı, 2015 senesinde hayatını Mihriban Hurmacı ile birleştirmişti. Özer Hurmacı eşinin sürekli Astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, "Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor" iddiasında bulunarak boşanma davası açmıştı. Ardından barıştıklarını açıklayarak boşanma davasını geri çeken çift çok geçmeden mutlulukları bozulmuştu.

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Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın darp davasında karar verildi

DARP İDDİASI

Barıştıktan bir ay sonra Mihriban Hurmacı'nın iddiasına göre Özer Hurmacı tarafından darp edilmişti. Tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Mihriban Hurmacı, eşine ikinci kez boşanma davası açtı. Darp olayıyla alakalı savcılıkça hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı olarak şikayetçi olan Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, Mihriban Hurmacı'ya ise 5 yıl 6 aya kadar hapis talebinde bulunuldu.


Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın darp davasında karar verildi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı'nın avukatları hazır bulundu. Savcı, tarafların karşılıklı tehdit ve hakaret suçlarında haklarında delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlarını, birbirlerini darp ettikleri gerekçesiyle de cezalandırılmalarını talep etti.

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın darp davasında karar verildi

BERAATLARINI TALEP ETTİLER

Mihriban Hurmacı'nın avukatı, "Sanık çocuklarının gözü önünde kasten yaralama, hakaret, tehdit suçlarını işlemiştir. Sanık Özer'in cezalandırılmasını ve müvekkilimin beraatini talep ederim" dedi. Özer Hurmacının avukatı ise müvekkillerinin beraatını, Mihriban Hurmacı'nın ise tüm suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı’nın darp davasında karar verildi

KARAR VERİLDİ

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Mahkeme, Mihriban Hurmacı'nın raporundaki bulguların fazlalığını ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak Özer Hurmacı hakkında "Basit yaralama" suçundan 10 bin 800 TL adli para cezasına çarptırırken "Tehdit" suçundan beraatına karar verildi. Mihriban Hurmacı hakkında ise suçun sabit olmaması nedeniyle "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" suçlarından beraatına karar verildi.

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