Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

Pekin Akil, "Bunları şu anda konuşmak istemiyoruz" diyerek Anıl Altan'a, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" diye sordu. Anıl Altan ise, "Biz çocukların yanında böyle konuları açmıyoruz. Beraberiz, ailecek güzel vakit geçirmeye geldik." şeklinde yanıt verdi.