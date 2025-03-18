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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

2016 yılında nikah masasına oturan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin boşanacakları iddiası magazin gündemindeki yerini koruyor. Akil'in uzun zamandır eşiyle paylaşım yapmaması ve saçlarını kestirip 'yeni bir ben' notuyla paylaşması ise bu iddiaları güçlendirdi. Pelin Akil'den gelen son hamle ise dikkatleri çekti.

HABER MERKEZİ

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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

Son aylarda boşanma iddialarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evleri ayırdıkları iddia edilmişti.

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Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

Geçtiğimiz haftalarda magazin programına katılan bir gazeteci, "Özel bir bilgi vereyim, bir ay oldu evlerini ayırdılar. Aldatma yok aşk bitti" ifadelerini kullanmıştı. Çift, konuyla ilgili hala sessizliğini korurken, Pelin Akil imajını da tamamen yeniledi.

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

Sık sık arkadaşlarıyla zaman geçiren ve tatillere giden Pelin Akil her yere yalnız gidiyor. Geçtiğimiz günlerde imaj değiştirerek saçlarını kestiren Pelin Akil o anları "Yeni bir ben" notuyla paylaşmıştı.

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

İkili tüm bu iddialardan sonra ilk defa bir arada kameraların karşısına geçti. Ayrılık iddialarının sorulduğu Akil, "Sen böyle konuşuyorsun ama çocuklar burada" diyerek muhabiri uyardı.

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

Pekin Akil, "Bunları şu anda konuşmak istemiyoruz" diyerek Anıl Altan'a, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" diye sordu. Anıl Altan ise, "Biz çocukların yanında böyle konuları açmıyoruz. Beraberiz, ailecek güzel vakit geçirmeye geldik." şeklinde yanıt verdi.

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

Muhabirin, "Problemleri aştınız diyebilir miyiz?" sorusuna ise Altan, "Diyebiliriz, aynen" cevabını verdi. Tüm bu gelişmelerin ardından, Pelin Akil'in Anıl Altan'ın kayak tatilinde paylaştığı bir fotoğrafa yaptığı yorum dikkatlerden kaçmadı.

Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Olay yaratan yorum

Pelin Akil sosyal medya hesabından kayak tatilinden bir kareyi yayınlayan eşine alev emojisi koyarak yorum yaptı. Akil'in bu hamlesi çiftin evliliklerinde krizi aştıklarını da gözler önüne serdi.