Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan dikkat çeken açıklama
2016'da nikah masasına oturan ve iki kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin bir süredir boşanacakları konuşuluyor. İddialar karşısında kaçamak cevap veren çiftten Pelin Akil önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Boşanma iddialarına bakın ne cevap verdi.
HABER MERKEZİ
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Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan'ın boşanacakları iddiası magazin basınında konuşulmaya devam ediyor. Çift net bir açıklama yapmaktan kaçınırken Pelin Akil cephesinden yeni bir açıklama geldi.
'Arka Sıradakiler' dizisinin setinde tanışan Anıl Altan ile Pelin Akil, 2016 yılında nikâh masasına oturmuş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Mutlu evlilikleri devam eden ve Instagram'da sık sık paylaşım yapan çiftin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.
İddialara göre çift boşanma kararı aldı. Çift bu iddialarla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken, güzel oyuncu Pelin Akil basın mensuplarınca görüntülendi.
KAÇAMAK YANITLAR
Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, gazetecilerin kendisine yönelttiği ayrılık iddialarıyla ilgili soruları geçiştirmeye çalıştı.
Pelin Akil, ''İş toplantısına gidiyoruz. Biraz geç kaldık da kusura bakmayın. Özel hayatımızla ilgili konuşmak istemiyoruz çok fazla. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz. Bir şey söylemek istemiyorum teşekkürler" ifadelerini kullandı.