Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Ünlü oyuncudan dikkat çeken açıklama

2016'da nikah masasına oturan ve iki kızları olan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin bir süredir boşanacakları konuşuluyor. İddialar karşısında kaçamak cevap veren çiftten Pelin Akil önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Boşanma iddialarına bakın ne cevap verdi.

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 30 Mart 2025 10:15 Son Güncelleme : 30 Mart 2025 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





