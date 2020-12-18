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Haberler Galeri Perihan Abla dizisinin Şakir’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kimmiş!

Perihan Abla dizisinin Şakir’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kimmiş!

Türk televizyonlarının efsane dizisi Perihan Abla yeniden ekranlara dönüyor. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla ve onu seven Şakir'in hikayesinin anlatıldığı dizi güçlü kadrosuyla 80'li yıllara damga vurmuştu. TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Perran Kutman, Ercan Yazgan, Cihat Tamer gibi usta isimleri kadrosunda bulundururken dizide Şakir karakterine hayat veren Şevket Altuğ en çok merak edilen oyuncu oldu. Şevket Altuğ hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2020 Cuma 11:58
Perihan Abla dizisinin Şakir’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kimmiş!

Türk televizyon tarihinin en efsane dizilerinden olan Perihan Abla'nın yeniden ekranlara dönmesi izleyicileri heyecanlandırdı. 80'li yıllara damga vuran dizinin güçlü oyuncu kadrosu yeniden dikkatleri üzerine çekerken, dizide Şakir karakterine hayat veren Şevket Altuğ en çok merak edilen oyuncu oldu.

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Perihan Abla dizisinin Şakir’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kimmiş!

Şevket Altuğ hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi oyuncu olan eşi…

Perihan Abla dizisinin Şakir’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kimmiş!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

Perihan Abla dizisinin Şakir’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kimmiş!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

Perihan Abla dizisinin Şakir’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kimmiş!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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