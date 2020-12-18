Perihan Abla dizisinin Şakir’i Şevket Altuğ’un eşi bakın kimmiş!

Türk televizyonlarının efsane dizisi Perihan Abla yeniden ekranlara dönüyor. İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla ve onu seven Şakir'in hikayesinin anlatıldığı dizi güçlü kadrosuyla 80'li yıllara damga vurmuştu. TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan dizinin oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. Perran Kutman, Ercan Yazgan, Cihat Tamer gibi usta isimleri kadrosunda bulundururken dizide Şakir karakterine hayat veren Şevket Altuğ en çok merak edilen oyuncu oldu. Şevket Altuğ hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...