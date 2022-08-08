Petek Dinçöz nişanlandı

Geçtiğimiz Nisan ayında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran, ardından oğlu Aslan için Amerika'ya yerleşme kararı alan şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla nişanlandığını duyurdu.