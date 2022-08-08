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Haberler Galeri Petek Dinçöz nişanlandı

Petek Dinçöz nişanlandı

Geçtiğimiz Nisan ayında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran, ardından oğlu Aslan için Amerika'ya yerleşme kararı alan şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla nişanlandığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 10:57 Güncelleme Tarihi: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 11:43
Petek Dinçöz nişanlandı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu, iki aylık birlikteliğin ardından Temmuz 2014'te nikah masasına oturmuştu.

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Petek Dinçöz nişanlandı

Çiftin oğulları Aslan, 4 Ağustos 2017 tarihinde dünyaya gelmişti. Mahkemeye başvuran ikili, sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz mart ayında tek celsede sonlandırmıştı.

Petek Dinçöz nişanlandı

41 yaşındaki şarkıcı, ayrılık haberini sosyal medya hesabından; "Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık.

Petek Dinçöz nişanlandı

Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle" sözleriyle duyurmuştu.

Petek Dinçöz nişanlandı

Eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmasının ardından Amerika'ya yerleşen Petek Dinçöz, şimdilerde yeni bir aşka yelken açtı.

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