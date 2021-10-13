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Haberler Galeri Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı hakkında açıklama yaptı

Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı hakkında açıklama yaptı

Pınar Altuğ, Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasında yaşanan polemikte eski rol arkadaşına sahip çıktı: "Tamer kadınlara karşı saygılı, zarif bir adamdır"

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:28 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 09:38
Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı hakkında açıklama yaptı

Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı'ya cinsiyetçi bakış açısıyla yüklenilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

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Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı hakkında açıklama yaptı
Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı hakkında açıklama yaptı

Ünlü oyuncu, "Oscar'da bile 45 saniyeden fazla konuşamazsınız.

Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı hakkında açıklama yaptı

Sunuculuk yaptığımız törenlerde ödül almaya çıkanlara 'Biraz kısa tutar mısınız?' diye rica ederiz.

Pınar Altuğ eski rol arkadaşı Tamer Karadağlı hakkında açıklama yaptı

O törenler; içinizdekileri dökeceğiniz, sohbet edeceğiniz yerler değildir" dedi.

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