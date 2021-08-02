  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyu herkesi şaşırttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyu herkesi şaşırttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı boyu sevenlerini şoka uğrattı. Meğer sandığımız gibi değillermiş. Sevilen dizinin oyuncuları hakkındaki o gerçek ikilinin hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çocuklar Duymasın'da canlandırdıkları karakterlerle çok sevilen oyuncular arasına giren Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı her geçen gün hayran kitlesi genişliyor. İkili ile ilgili ortaya çıkan bütün gerçekler merakla yakından takip ediliyor. Vatandaşların televizyon ekranlarından gördüğü kadar tanıdığı Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki o gerçek herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:15
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında büyük şok. Meğer gerçek sandığımız gibi değilmiş.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...

KADİR DOĞULU - 178 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...

EMRE AYDIN - 170 CM

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek herkesi yanıttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’in sevgilisi bakın kim çıktı!