Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyu herkesi şaşırttı! Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı meğer...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı boyu sevenlerini şoka uğrattı. Meğer sandığımız gibi değillermiş. Sevilen dizinin oyuncuları hakkındaki o gerçek ikilinin hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çocuklar Duymasın'da canlandırdıkları karakterlerle çok sevilen oyuncular arasına giren Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı her geçen gün hayran kitlesi genişliyor. İkili ile ilgili ortaya çıkan bütün gerçekler merakla yakından takip ediliyor. Vatandaşların televizyon ekranlarından gördüğü kadar tanıdığı Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki o gerçek herkesi şoke etti.