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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdıkları Haluk ve Meltem karakterleri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı dizinin bitmesine rağmen hayranları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı gösterdikleri başarılı performansla dikkatleri çekmeyi başarmışlardı. Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ ikilisi hakkında merak edilen sorulara yanıt aranırken, Karadağlı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Karadağlı, gençlik ve çocukluk yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. İşte başta Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı olmak üzere ünlülerin değişimleri.

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 00:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





