Pınar Altuğ o çağrılara isyan etti: Lütfen yapmayın

Türkiye yaşanan deprem felaketi sonrası yasa boğuldu. Tüm ülke tek yürek olup depremzedelerin yarasını sarmaya, bölgenin ihtiyaçlarını bir an önce temin etmeye çalışıyor. Bölgeye giden ünlü isimler de yardım merkezlerinde canla başla çalışıyor. O isimlerden Yağmur Atacan'ın eşi oyuncu Pınar Altuğ gelen sahte çağrılara isyan etti. Altuğ "Günlerdir yardım çağrıları geliyor. Her türlü konuya destek vermeye çalışıyoruz. Ama sonuçta öyle bir durumun olmadığını öğreniyoruz. Lütfen yapmayın. Yardıma ihtiyacı olan insanların haklarını gasp etmiş oluyorsunuz." dedi.