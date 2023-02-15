  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Pınar Altuğ o çağrılara isyan etti: Lütfen yapmayın

Pınar Altuğ o çağrılara isyan etti: Lütfen yapmayın

Türkiye yaşanan deprem felaketi sonrası yasa boğuldu. Tüm ülke tek yürek olup depremzedelerin yarasını sarmaya, bölgenin ihtiyaçlarını bir an önce temin etmeye çalışıyor. Bölgeye giden ünlü isimler de yardım merkezlerinde canla başla çalışıyor. O isimlerden Yağmur Atacan'ın eşi oyuncu Pınar Altuğ gelen sahte çağrılara isyan etti. Altuğ "Günlerdir yardım çağrıları geliyor. Her türlü konuya destek vermeye çalışıyoruz. Ama sonuçta öyle bir durumun olmadığını öğreniyoruz. Lütfen yapmayın. Yardıma ihtiyacı olan insanların haklarını gasp etmiş oluyorsunuz." dedi.

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:04
Pınar Altuğ o çağrılara isyan etti: Lütfen yapmayın

Oyuncu Pınar Altuğ, deprem bölgelerinden kendilerine gelen sahte ihbarlara isyan etti. Altuğ, "Günlerdir farklı yerlerden yardım çağrıları geliyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Pınar Altuğ o çağrılara isyan etti: Lütfen yapmayın

'Bizim şu ürünlere ihtiyacımız var, şurada ürünümüz depomuz var bize ulaştırılması için yardımcı olabilir misiniz?' diye...

Pınar Altuğ o çağrılara isyan etti: Lütfen yapmayın

Her türlü konuya destek vermeye çalışıyoruz. Sonra bir bakıyoruz, orada öyle bir yardım ihtiyacı yok ya da bu tarafta öyle bir ürün yok.

Pınar Altuğ o çağrılara isyan etti: Lütfen yapmayın

Lütfen yapmayın. Emeğe, yakıta, zamana, o insanlara yazık. Hem de diğer tarafta yardıma ihtiyacı olan insanların haklarını gasp etmiş oluyorsunuz" dedi.

Pınar Altuğ o çağrılara isyan etti: Lütfen yapmayın

İş, spor ve sanat dünyası depremzedeler için seferber olurken Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da destek için deprem bölgesine koşmuştu.

  • SON DAKİKA