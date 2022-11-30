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Haberler Galeri Pınar Altuğ son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı

Pınar Altuğ son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle tanıdığımız Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla adeta göz kamaştırdı. O paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 16:59 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:00
Pınar Altuğ son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı

Çocuklar duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, zaman zaman paylaşımlarıyla zaman zaman sert çıkışlarıyla adından sık sık söz ettiren isimlerden.

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Pınar Altuğ son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı

48 yaşındaki Pınar Altuğ son olarak davetti giydiği altın rengi elbisesiyle ilgi odağı oldu.

Pınar Altuğ son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı

Oyunculuğunun yanı sıra törenlerin aranan sunucularından olan Pınar Altuğ son olarak özenle hazırlandığı geceye damga vurdu.

Pınar Altuğ son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı

Fit halini düzenli spora borçlu olan Pınar Altuğ son olarak katıldığı geceden pozlarını paylaştı.

Pınar Altuğ son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı

İşte 48 yaşındaki Pınar Altuğ'un çok konuşulan pozları...

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