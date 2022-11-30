Pınar Altuğ son paylaşımıyla adeta göz kamaştırdı

'Çocuklar Duymasın' dizisinde Meltem karakteriyle tanıdığımız Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımla adeta göz kamaştırdı. O paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.