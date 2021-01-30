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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Pınar Altuğ, sosyal medyayı salladı. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada yıldız ismin eski eşini görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:18
Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Seda Sayan-Sinan Engin

Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim
Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

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