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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Pınar Altuğ, sosyal medyayı salladı. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada yıldız ismin eski eşini görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 16:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





