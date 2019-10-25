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Haberler > Galeri > Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi bakın kim çıktı!

Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi bakın kim çıktı!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ dikkatleri yine üzerine çekti. Eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayelerini katıldığı bir programda anlatan Pınar Altuğ hayranları şaşırttı. İlk Aşkım dizisinden sonra Yağmur Atacan ile birlikteliklerinin başladığını anlatan Pınar Altuğ'un itirafları kısa sürede gündem oldu. Güzel oyuncunun hayranları tarafından 'Pınar Altuğ-Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı ne kadar' sorusu merak konusu oldu. Ünlü çiftin yaşını araştıran sosyal medya kullanıcıları Pınar Altuğ'un eski eşini görünce hayrete düştü. Bakın Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi kimmiş!

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:02 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:06
Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi bakın kim çıktı!

Başarılı oyuncu Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilgili yaptığı itiraflarla gündemi salladı. Yağmur Atacan ile İlk Aşkım dizisinde tanıştıklarını anlatan Pınar Altuğ, eski eşiyle hayranlarını hayrete düştü. Bakın Pınar Altuğ'un eski eşi kim çıktı!

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Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi bakın kim çıktı!

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi bakın kim çıktı!

Seda Sayan-Sinan Engin

Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi bakın kim çıktı!
Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi bakın kim çıktı!

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