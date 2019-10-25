Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi bakın kim çıktı!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ dikkatleri yine üzerine çekti. Eşi Yağmur Atacan ile tanışma hikayelerini katıldığı bir programda anlatan Pınar Altuğ hayranları şaşırttı. İlk Aşkım dizisinden sonra Yağmur Atacan ile birlikteliklerinin başladığını anlatan Pınar Altuğ'un itirafları kısa sürede gündem oldu. Güzel oyuncunun hayranları tarafından 'Pınar Altuğ-Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı ne kadar' sorusu merak konusu oldu. Ünlü çiftin yaşını araştıran sosyal medya kullanıcıları Pınar Altuğ'un eski eşini görünce hayrete düştü. Bakın Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşi kimmiş!