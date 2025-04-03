Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın bebeğinin adı belli oldu: Dedesinin adını taşıyacak
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti, bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü çiftin bebeklerinin adı merak konusu olmuştu. Oğullarına kavuşan ünlü çift bebeklerine dedesinin adını verdi.
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya'nın başkenti Roma'da sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere, Cambridge'de Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "evet" yanıtını almıştı.
'EVET EVLENİYORUZ"
Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Çift, erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini açıklamıştı.
PINAR DENİZ ANNE OLDU!
Ünlü çift, ilk çocuklarını geçen günlerde kucaklarına almıştı.
OĞULLARININ İSMİ BELLİ OLDU!
İlk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin, oğullarına hangi ismi koyacağı merak konusu olmuştu.Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti bebeklerine 'Fikret Hakan' ismini verdi. Kaan Yıldırım'ın oğluna babasının adını verdiği ortaya çıktı.