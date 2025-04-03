Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’ın bebeğinin adı belli oldu: Dedesinin adını taşıyacak

'EVET EVLENİYORUZ"

Uzun süredir kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Pınar Deniz, evleneceklerini "Şimdi şöyle, bütün yaz boyunca 'evleniyor evleniyor' yazdınız, evet evleniyoruz" sözleriyle doğrulamıştı.