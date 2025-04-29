Pınar Deniz Kaan Yıldırım'dan bebekleriyle ilk fotoğraf
İtalya'da dünyaevine giren oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yakın zamanda bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Yıldırım çifti hayranlarının merakla beklediği bebekleriyle ilk fotoğraflarını da paylaştı.
HABER MERKEZİ
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31 yaşındaki Pınar Deniz ve 38 yaşındaki Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine girmişti.
Pınar Deniz ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kaan Yıldırım'dan beklenen müjdeli haber geldi. Çift, merakla bekledikleri minik oğulları Fikret Hakan'a kavuşmanın sevincini yaşıyor.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Kontrol için hastaneye gelen çiftten Kaan Yıldırım, ilk kez açıklama yapmıştı. Yıldırım, "Fikret Hakan dünyaya geldi. Çok mutluyuz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Şimdi biliyorsunuz ilk süreçler biraz yorucu oluyor. Anne için özellikle. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
"DOĞUM ANINDA PINAR'IN YANINDAYDIM"
Kaan Yıldırım ayrıca şu ifadeler yer vermişti: Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Biraz öyle duygular. Anne-babalar anlar. Yüksek heyecanlar. İsteyen herkese nasip olsun! Ben doğum anında da Pınar'ın yanındaydım, ikisi de sağlıklı.
İLK PAYLAŞIM
Güzel oyuncu sosyal medya hesabından oğulları Fikret Hakan'ın ilk fotoğraflarını paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.