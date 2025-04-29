Pınar Deniz Kaan Yıldırım’dan bebekleriyle ilk fotoğraf

"DOĞUM ANINDA PINAR'IN YANINDAYDIM"

Kaan Yıldırım ayrıca şu ifadeler yer vermişti: Bunlar biraz özel ve duygusal şeyler. İnsanın başına gelmeden anlamıyormuş aslında. Biraz öyle duygular. Anne-babalar anlar. Yüksek heyecanlar. İsteyen herkese nasip olsun! Ben doğum anında da Pınar'ın yanındaydım, ikisi de sağlıklı.