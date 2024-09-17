Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün Milano’da evet diyecek! Nikaha hazırlık fotoğrafını kardeşi paylaştı

Öte yandan güzel oyuncu Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile... Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?" sorularına da Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" yanıtını vermişti.