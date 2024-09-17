  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Galeri

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün Milano'da evet diyecek! Nikaha hazırlık fotoğrafını kardeşi paylaştı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün Milano'da evleniyor.1.5 aylık Hamile olan Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la olan mutluluğunu nikahla taçlandıracak. Çift, evlilik için gittikleri Milano'dan ilk pozlarını paylaştı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 17.09.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 16:38

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün Milano’da evet diyecek! Nikaha hazırlık fotoğrafını kardeşi paylaştı

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım önceki gün nikah için İtalya'ya gitti. Sosyal medya hesaplarında Milano'da çekilen el ele fotoğraflarını paylaşan çift, hazırlıklara başladı.

Pınar Deniz'in makyaj yapılırken çekilen fotoğrafını kardeşi Huri Deniz sosyal medya hesabında paylaştı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün Milano’da evet diyecek! Nikaha hazırlık fotoğrafını kardeşi paylaştı

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirme kararı almıştı. Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

Nikâh hazırlıklarına başlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'ya gitti. Bugün nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi. Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bugün Milano’da evet diyecek! Nikaha hazırlık fotoğrafını kardeşi paylaştı

Öte yandan güzel oyuncu Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile... Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?" sorularına da Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" yanıtını vermişti.