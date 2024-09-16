Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yarın evleniyor! İtalya’dan ilk paylaşım geldi

Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Böylece Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.