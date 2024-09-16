Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yarın evleniyor! İtalya’dan ilk paylaşım geldi

Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım yarın İtalya'da evleniyor. Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve Deniz 'Evet' yanıtını vermişti. Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, 'Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz.' ifadelerini kullanmıştı. Böylece Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Yarın nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi. Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.