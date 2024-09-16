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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yarın evleniyor! İtalya'dan ilk paylaşım geldi

1,5 aylık hamile olan güzel oyuncu Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile yarın İtalya'da evleniyor. İtalya'da nikah hazırlıklarına başlayan çift Milano'da el ele poz verdi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 09:11

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yarın evleniyor! İtalya’dan ilk paylaşım geldi

Yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım yarın İtalya'da evleniyor.

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve Deniz "Evet" yanıtını vermişti.

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yarın evleniyor! İtalya’dan ilk paylaşım geldi

Hamile olduğu sorulan Pınar Deniz, "Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Böylece Deniz'in 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yarın evleniyor! İtalya’dan ilk paylaşım geldi

Yarın nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi.

Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.