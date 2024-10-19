Pınar Deniz'in memleketi çok şaşırtacak! Pınar Deniz'in boyu kaç cm, kaç yaşında?
Kaan Yıldırım ile evlenen güzel oyuncu Pınar Deniz son günlerde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Her yaptığı çok konuşulan Pınar Deniz'in nereliği olduğu, boyu ve yaşı da merak ediliyor. İşte Pınar Deniz'in boyu, yaşı ve memleketi...
4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, aslen Mardinli ve Arap kökenlidir. 2 yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. Deniz'in açıklamasına göre ilkokula kadar Türkçe konuşmayı bilmiyordu ve sadece Arapça konuşabiliyordu. Bu nedenden ötürü arkadaşları arasında dışlanmamak için Arapça konuşmaya çekindiğini ve utandığını belirtmişti.
Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı.
PINAR DENİZ'iN BOYU KAÇ?
Güzel oyuncu Pınar Deniz'in boyu 168 cm olarak biliniyor.