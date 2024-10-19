Pınar Deniz'in memleketi çok şaşırtacak! Pınar Deniz'in boyu kaç cm, kaç yaşında?

Kaan Yıldırım ile evlenen güzel oyuncu Pınar Deniz son günlerde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Her yaptığı çok konuşulan Pınar Deniz'in nereliği olduğu, boyu ve yaşı da merak ediliyor. İşte Pınar Deniz'in boyu, yaşı ve memleketi...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 19 Ekim 2024 14:15 Son Güncelleme : 19 Ekim 2024 14:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





