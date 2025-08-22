Rapçi Emirhan Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı: Ayağına sıktılar... İşte saldırı nedeni
Son dakika haberleri... Rapçi Emirhan Çakal konser sonrası ayağından kurşunlandı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan Çakal vurulması sonucu hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre bir hayranı ile fotoğraf çektirmeyi reddettiği için havalı tüfekle saldırıya uğrayan Çakal'ı vuran kişinin gözaltına alındığı ve Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldığı konserin bitiminde sahneden ayrılan "Çakal" lakaplı ünlü rapçi Emirhan Çakal'a, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu Çakal'ın ayağına saçmalar isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan saldırıyı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü açıklanırken olaya ait görüntüler de ortaya çıktı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Emniyet ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı. Saldırganın savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.
Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken rapçi, Ulus'ta özel bir hastanede ameliyata alındı.