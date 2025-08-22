Rapçi Emirhan Çakal'a konser sonrası silahlı saldırı: Ayağına sıktılar... İşte saldırı nedeni

Son dakika haberleri... Rapçi Emirhan Çakal konser sonrası ayağından kurşunlandı. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne alan Çakal vurulması sonucu hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre bir hayranı ile fotoğraf çektirmeyi reddettiği için havalı tüfekle saldırıya uğrayan Çakal'ı vuran kişinin gözaltına alındığı ve Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

