Rio’dan Shakira geçti! 2 milyonluk dev konser

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, önceki gece Brezilya'daki Copacabana Plajı'nda ücretsiz bir konser verdi. Konser, plajı bir kez daha dünyanın en büyük açık hava sahnelerinden birine dönüştürdü. Sahil boyunca uçan dronlar gökyüzüne Portekizce 'Seni seviyorum Brezilya' yazısını çizerken, yaklaşık iki milyon kişilik dev bir kalabalık toplandı. Konserde Shakira 'Hips Don't Lie', 'La Tortura' ve 'La Bicicleta' gibi en bilinen şarkılarını seslendirdi; finali ise Gerard Pique ile ayrılığının ardından yayımlanan 'Bizarrap' oturumu ile yaptı. Gecede konuk performanslara da yer verildi. Anitta sahnede Shakira'ya eşlik ederken, Caetano Veloso ve Maria Bethania da etkinlikte yer aldı. Shakira ayrıca konser sırasında, sahne ekibinden bir teknisyenin hayatını kaybettiğini hatırlatarak kısa bir anma gerçekleştirdi. 2024'te Madonna ve 2025'te Lady Gaga aynı sahilde, büyük kalabalıklara konser vermişti.