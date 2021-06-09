Rusya'da olay yarışma! Kadın gardiyanlar güzellik yarışması için poz verdi

Rusya'da kadın gardiyanlar güzellik yarışması ülkede olay oldu. Rusya'daki en güzel kadın gardiyan yarışması olylaması devam ederken, yarışma dünyada yankı buldu. Rusya Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) tarafından 2019 yılında en güzel ulusal muhafız yarışmasını belirlemek için "Rosgvardiya Güzeli" adı altında bir yarışma düzenlemiş, bu yarışmayı kazanan ulusal muhafız Anna Hramtsova sosyal medya hesaplarında uygunsuz görüntüler paylaştığı gerekçesiyle görevden alınmıştı. İşte kadın gardiyanlar...