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Haberler Galeri Rusya'da olay yarışma! Kadın gardiyanlar güzellik yarışması için poz verdi

Rusya'da olay yarışma! Kadın gardiyanlar güzellik yarışması için poz verdi

Rusya'da kadın gardiyanlar güzellik yarışması ülkede olay oldu. Rusya'daki en güzel kadın gardiyan yarışması olylaması devam ederken, yarışma dünyada yankı buldu. Rusya Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) tarafından 2019 yılında en güzel ulusal muhafız yarışmasını belirlemek için "Rosgvardiya Güzeli" adı altında bir yarışma düzenlemiş, bu yarışmayı kazanan ulusal muhafız Anna Hramtsova sosyal medya hesaplarında uygunsuz görüntüler paylaştığı gerekçesiyle görevden alınmıştı. İşte kadın gardiyanlar...

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 22:34 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2021 Çarşamba 22:34
Rusya'da olay yarışma! Kadın gardiyanlar güzellik yarışması için poz verdi

Rusya Federal Cezaevi Servisi ülkenin tüm bölgelerindeki cezaevlerinde görev yapan kadın gardiyanlar arasında güzellik yarışması düzenliyor.

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Rusya'da olay yarışma! Kadın gardiyanlar güzellik yarışması için poz verdi

İlk olarak 100 kadın gardiyan arasından belirlenen 12 gardiyan için 7 ile 12 Haziran arasında kurumun internet sitesinden "Ceza İnfaz Sistemi Güzeli" başlığı altında adaylar tanıtılarak oylama başlatıldı.

Rusya'da olay yarışma! Kadın gardiyanlar güzellik yarışması için poz verdi

Oylama sayfası için ayrıca en güzel kadın gardiyan adaylarının da yer aldığı video klipler de yayınlandı.

Rusya'da olay yarışma! Kadın gardiyanlar güzellik yarışması için poz verdi

Kısa sürede hemen hemen tüm ülkede duyulan oylama için katılımın yoğun olduğu açıklanırken, yayınlanan klipler sosyal medyada yoğun ilgi çekti.

Rusya'da olay yarışma! Kadın gardiyanlar güzellik yarışması için poz verdi

Rusya Ulusal Muhafız Birliği (Rosgvardiya) tarafından 2019 yılında en güzel ulusal muhafız yarışmasını belirlemek için "Rosgvardiya Güzeli" adı altında bir yarışma düzenlemiş, bu yarışmayı kazanan ulusal muhafız Anna Hramtsova sosyal medya hesaplarında uygunsuz görüntüler paylaştığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.

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